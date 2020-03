Milliardaftale: Regeringen vil hjælpe med løn til hjemsendte medarbejdere

Regeringen vil i ny trepartsaftale give lønkompensation på 75 procent af den løn, virksomheder betaler medarbejdere, som må sendes hjem på grund af økonomisk nedgang som følge af corona.

Det erfarer Ritzau.

For funktionærer er der et lønloft på 23.000 kroner, mens det for timelønnede er på 26.000 kroner. For sidstnævnte er lønkompensationen på 90 procent.

Det gælder virksomheder, der står overfor at skulle fyre 30 procent af medarbejderne eller 50 ansatte.

Må ikke fyre folk

Virksomhederne skal fortsat betale fuld løn i perioden. Aftalen indeholder et benspænd om, at de ikke må fyre nogle, mens der holdes på andre medarbejdere.

Aftalen blev historisk hurtigt forhandlet på plads lørdag aften og er en trepartsaftale mellem regeringen samt arbejdsmarkedets parter i form af lønmodtagere og løngivere.

Alt, hvad regeringen i de her dage foretager sig, handler om at sikre, at lønmodtagerne har et job på mandag og på den anden side af denne pandemi. Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister, soc.dem.

Den skal godkendes af Folketinget, men det ventes at blive en formalitet. Flere partier har på forhånd udtrykt et behov for at afbøde konsekvenserne for lønmodtagere.

Det gælder også Venstre, som regeringen dermed har et flertal med.

På pressemødet ventes Lizette Risgaard fra den millionstore fagbevægelse FH, topchef Lars Sandahl Sørensen fra Dansk Industri samt Jacob Holbraad fra Dansk Arbejdsgiverforening at være til stede.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har allerede varslet, at der var en pakke på vej.

- Alt, hvad regeringen i de her dage foretager sig, handler om at sikre, at lønmodtagerne har et job på mandag og på den anden side af denne pandemi, sagde Peter Hummelgaard fredag.