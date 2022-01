Mens andre oplever kæmpe stigninger: Her falder varmeprisen med 17 procent

Priserne på el og varme stiger og stiger rigtig mange steder i landet.

I Østjylland kan forbrugere nogle steder se frem til stigninger på helt op til 185 procent. Men i Aarhus vil flere kunne se frem til en mindre varmeregning i det nuværende år.

Lystrup Fjernvarme har nemlig fastsat prisen for 2022, og her er resultatet et fald i den variable takst fra 662,50 kroner per megawatt til 550 kroner per megawatt.