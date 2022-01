Her rammer de stigende varmepriser ikke

Det gælder blandt andet, hvis man får leveret varme fra Ryomgård Fjernvarmeværk, som den seneste tid er blevet kimet ned af kunderne.



- Mens jeg var her mellem jul og nytår ringede telefonen konstant. Det er sjældent, vi har så meget telefonstorm på. ”Stiger vi, stiger vi?", siger daglig leder af varmeværket, Jan Husum, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men Jan Husum kunne altså overbringe forbrugerne en glædelig nyhed. Priserne stiger ikke hos netop dem.

- Det er vigtigt for os herude at sige, at det ikke er alle steder, det er. Det er et skrækscenarie, man giver borgerne, at det stiger så meget, siger han.

Skyldes aftale om halm

Ifølge Dansk Fjernvarme er det især fjernvarmeselskaber, der bruger naturgas og el som brændsel, som har måttet hæve priserne.

Og netop her findes også årsagen til, at priserne ikke er steget i Ryomgård. De fyrer nemlig med halm.