Mand dømt for at knivstikke kæreste og kaste hende i havn

En kvinde blev stukket fire gange - heraf mindst en gang i brystet - og snittet med en kniv, inden hun en decembernat blev kastet i havnen i Aarhus.

Torsdag er kvindens ekskæreste ved Retten i Aarhus blevet idømt fængsel i seks år og tre måneder for drabsforsøg.

Den 29-årige mand, der er irakisk statsborger, er desuden udvist for bestandigt, oplyser senioranklager Jakob Beyer.

Foruden drabsforsøget fra 2018 er manden kendt skyldig i et røveri samt en række butikstyverier.

Manden har under sagen nægtet sig skyldig i drabsforsøg. Han har forklaret, at kvinden forsøgte at begå selvmord ved at stikke sig selv og kaste sig i havnen.

Den forklaring købte retten dog ikke.

Den 29-årige er blevet varetægtsfængslet efter dommen. Han anker ikke.