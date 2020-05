Kvinde sigtet efter kugle-trussel på Facebook

'Er der ikke snart nogen, der kan ramme den mand med en kugle, så vi kan slippe for ham', skrev den 36-årige kvinde i en kommentar på Facebook. Nu er hun sigtet for at true en anden person på livet.

En 36-årig kvinde fik torsdag besøg af et par betjente fra Østjyllands Politi.

Årsagen til det uventede visit skal findes dagen inden i et kommentarspor på Facebook.

Kommentaren har nu kostet kvinden en sigtelse for at true en anden person på livet. Foto: Grafik af TV2 ØSTJYLLAND

I en debat om en offentlig person skrev kvinden således: 'Er der ikke snart nogen, der kan ramme den mand med en kugle, så vi kan slippe for ham'.

Det fik vedkommende, hvis opslag det er skrevet under, til at kontakte politiet.

- Vores jurister vurderede, at det er trusler på livet, så vi sendte en patrulje ud til kvinden, siger Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.

Mente det ikke

Kvinden, der er fra Aarhus, er derfor sigtet for at true en anden person på livet.

Den 36-årige har erkendt at have skrevet kommentaren og har ifølge politiet oplyst, 'at hun ikke havde ment ordene bogstaveligt, og at der blot var tale om en ophedet debat.'

- Sagen viser, at det kan blive alvorligt, hvis man ytrer sig på den måde. Det er ikke omkostningsfrit at ytre sig om alt på nettet, og det er det her et eksempel på, siger Jakob Christiansen.