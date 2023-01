Kritik af rådmand: - Hvor mange flere skal falde uden at få hjælp?

Hun frygter, at flere ældre kommer til skade i den tid, der skal gå med at lave endnu en analyse.

- Hvor mange flere skal falde og ligge uden at få hjælp, før Aarhus Kommune gør noget ved det her problem? Man må hurtigst muligt finde ud af det og få ordningen indrettet sådan, at borgerne kan være trygge ved, at hjælpen kommer, når man trykker på et nødkald, siger Dorthe Bjerremand Erichsen.

Fastholder behov for ny analyse

Hos Aarhus Kommune fastholder man, at der er behov for endnu en analyse, da man mangler viden om, hvordan en ny ordning skal skrues sammen, og hvad den vil koste.

- Igennem rapporten ’Tryghed i hjemmet’ har vi fået værdifuld viden, men vi mangler stadig afgørende viden om, hvad en central nødhjælpsordning vil koste, herunder hvordan en omlægning af nødkaldsordningen konkret vil kunne bemandes og teknisk opsættes.

- Sundhed og Omsorg ønsker at få afdækket de forskellige muligheder for nødkaldsordninger, så der ud fra et oplyst grundlag kan vælges den løsning, der er til bedst gavn for borgerne og samtidig sikrer medarbejdernes arbejdsmiljø, siger Jens Bejer, forvaltningschef for pleje og rehabilitering til TV2 ØSTJYLLAND.



I Ældre Sagen anerkender Dorthe Bjerremand Erichsen, at pengene skal passe, men også det har kommunen haft rigelig tid til, mener hun.

- Selvfølgelig skal en offentlig myndighed have styr på økonomien, det er klart, men det har de jo haft halvandet år til, siger Dorthe Bjerremand Erichsen.