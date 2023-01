Tove lå hjælpeløs i timevis: Kommune advaret længe før

Ved du noget? Skriv til journalist Christian Fomsgaard på mailadressen chfo@tv2oj.dk.

Nødkaldsordningen i Aarhus Kommune, der skal sikre hurtig hjælp til sårbare borgere, får nu kritik fra flere sider. Samtidig viser det sig, at kommunen allerede blev anbefalet at ændre ordningen for halvandet år siden.

- Aarhus bør justere nødkaldsordningen, så der enten frigives ressourcer til hjemmeplejen, der varetager nødkaldet, alternativt at Aarhus implementerer en model som i Aalborg og København.

Sådan lød konklusionen i en rapport lavet af innovationsvirksomheden INNOBA om nødkaldsordningerne i henholdsvis Aarhus, Aalborg og København allerede tilbage i juni 2021. Rapporten var lavet for de tre kommuner.

Søndag kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle om 97-årige Tove Dreyer, der faldt i sit hjem i september og lå hjælpeløs på gulvet i syv timer på trods af, at hun brugte sit nødkald gentagne gange.

Hun døde tre uger senere, men nåede at fortælle familien om sin oplevelse.

- Jeg føler mig svigtet på min mormors vegne. Hun havde tiltro til, at der kom nogen og hjalp hende hurtigt, når hun trykkede på det, siger Tove Dreyers barnebarn Sofie Dreyer.

Frygter flere fejl

Nødkaldet skal netop sikre hurtig hjælp i situationer som den, Tove Dreyer havnede i. Men, ifølge Ældre Sagen, er der store problemer med den måde, ordningen er organiseret på i Aarhus.

- Jeg synes, det er dybt kritisabelt af Aarhus Kommune, og de bør kigge sig selv i spejlet og spørge, om de kan være ordningen bekendt. Så vidt jeg ved, er der ikke andre kommuner, der har så tåbelig en ordning, siger Michael Teit Nielsen, der er vicedirektør i Ældre Sagen.

Som nødkaldsordningen er skruet sammen i Aarhus, er det er de kørende hjemmeplejere, der modtager borgernes opkald på en vagttelefon.

Her skal de så – midt i dagens øvrige arbejdsopgaver – vurdere, hvordan borgeren skal have hjælp, og om de derfor skal forlade den borger, de allerede er hos.

Den fremgangsmåde presser de ansatte og skaber risiko for fejl, mener Michael Teit Nielsen.

- Vi har ikke tiltro til, at hjemmeplejerne kan løse det mellem deres andre opgaver, og det er derfor, vi efterlyser en bedre ordning i Aarhus Kommune, siger han.