Rådmand erkender grov forsømmelse: Medarbejdere risikerer fyring

Ved du noget om Tove-sagen? Skriv til journalist Christian Fomsgaard på chfo@tv2oj.dk.

Grove forsømmelser i hjemmeplejen i Aarhus kan føre til advarsler eller afskedigelser.

Sådan lyder det onsdag fra Christian Budde (V), der er rådmand og Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Udtalelsen kommer, efter at TV2 ØSTJYLLAND har fortalt om Tove Dreyer, der lå i syv timer på gulvet i sin lejlighed. På trods af, hun havde trykket flere gange på sit nødkald.

- Det må ikke ske. Der er tale om grov tjenstlig forsømmelse. Og principielt kan jeg sige, at når det sker, har det nogle konsekvenser. Når man har tjenstlige forsømmelser af denne karakter, kan det give påtaler eller afskedigelser, siger rådmanden, der endnu engang understreger, at han udtaler sig på et principielt niveau. Og ikke om den konkrete sag.

Han pointerer dog samtidig, at han er berørt og finder Tove-sagen dybt ulykkelig. At den slags ikke må ske. Og at det er vigtigt, kommunen lærer af sagen.

Søndag stod familien Dreyer frem og fortalte, hvordan de følte sig svigtet af Aarhus Kommune.

Dels på grund af kommunens behandling af deres mor og mormor, som forsøgte at kalde på hjælp via sit nødkald, men først fik den syv timer senere. Dels fordi familien havde en oplevelse af, at kommunen var tilbageholdende med informationer i sagen.