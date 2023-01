Sofies mormor lå hjælpeløs i timevis: - Der er noget, de ikke vil have frem

Også vicedirektøren i Ældre Sagen, Michael Teit Nielsen, mener, at kommunen er for firkantet i deres afvisning af familiens ønske.

- Jeg synes, Aarhus Kommune burde besinde sig og udvise noget medmenneskelighed og fortælle så meget som muligt, uden at overtræde reglerne om personfølsomme oplysninger. Den her familie har et berettiget krav på at få at vide, hvad der er sket, siger han.

Flere møder

Der har været afholdt flere møder mellem kommunen og familien. Det har, ifølge familien, i en vis grad kastet lys over sagen.

Men familien savner stadig klippefast dokumentation for, om Tove Dreyer virkelig forsøgte at få hjælp flere gange, og om hendes råb om hjælp i så fald blev overset eller ignoreret.

- Hvis man ikke har lavet nogle fejl, og der ikke er noget fordækt, så giv os dog de papirer, siger Hanne Dreyer.

Aarhus Kommune har også afvist TV2 ØSTJYLLANDs anmodning om at se Tove Dreyers sag på trods af en fuldmagt fra familien. Og kommunen ønsker på trods af flere anmodninger heller ikke at stille op til et interview.

Den oplyser i stedet skriftligt:

- Det bør ikke kunne ske – og det må ikke ske. Det er naturligvis helt afgørende, at alle vores medarbejdere svarer på indkomne nødkald og overholder alle retningslinjer – uanset om der er tale om vikarer eller faste medarbejdere. Vi har taget hånd om sagen, som vi behandler som en personalesag. Vi har derfor ikke mulighed for at kommentere yderligere på dette.

Det har heller ikke været muligt for TV2 ØSTJYLLAND at få et interview med Christian Budde (V), der er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Dør få uger efter fald

Familien håber fortsat, at kommunen vil give dem dokumentation - og dermed fuld indsigt i, hvad der skete om aftenen og natten den 30. september.

Tove Dreyer falder igen fire dage efter det første fald. Hun bliver derefter indlagt på hospitalet.

I kvindens sundhedsjournal, står der ikke direkte noget om, hvorvidt de mange timer på gulvet har haft konsekvenser for den 97-åriges helbred. Men på hospitalet konstateres det blandt andet, at kvinden har nyresvigt, og at faldet tilsyneladende gør, at 'korthuset falder'.