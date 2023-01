Tove lå hjælpeløs på gulvet i timevis - tre uger senere døde hun

- Det, der har været allerværst for min mormor, har været, at hun har fået lov til at ligge der på gulvet og være hjælpeløs i flere timer, lyder det fra Sofie Dreyer, der er Tove Dreyers barnebarn.

Først i løbet af natten bliver Tove Dreyer fundet.

Dør få uger efter

Hvad der herefter præcist sker, er uklart. Men Tove Dreyer får, ifølge familien, udskrevet smertestillende medicin fra læger, som de selv er i kontakt med.

Fire dage senere falder den 97-årige igen. Denne gang bliver hun indlagt på hospitalet. Her konstaterer lægerne, at hendes liv ikke står til at redde, og hun får lov at komme hjem for at dø. Det gør hun den 19. oktober 2022.