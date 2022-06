81-årige Lis får frataget faldalarm: - Jeg er meget utryg

- Når man læser det her referat, ser det ud til, at man har overvejet, hvordan man kan slippe for at bruge to timers sagsbehandlingstid pr. tilbagekaldelse. Så man kan være bekymret for, at der har været en direkte interesse i at gøre det her på en måde, som er billigere for kommunen, men ikke sikrer borgernes retssikkerhed, siger Eva Nauer Jensen og uddyber sin bekymring.

- Det er ekstremt alvorligt. Det er børnelærdom for enhver sagsbehandler, at man skal lave en konkret, individuel sagsbehandling. Det er et kæmpestort problem for hele vores velfærdssystem, hvis de borgere, der er allersvagest og har behov for hjælp fra kommunerne, ikke kan stole på, at kommunerne gør alt, hvad der står i deres magt for at overholde lovgivningen og beskytte borgernes retssikkerhed og deres rettigheder, siger hun.