Tove lå hjælpeløs i flere timer: Rådmand i stor kovending

Aarhus Kommune oplyste i december til TV2 Østjylland, at man i løbet af 2023 forventede at sætte en ny proces i gang, hvor de vil undersøge fordele og ulemper ved en central nødkaldsordning.

Det er den proces, Christian Budde (V) nu fremskynder.

- Den efterladte families historie har gjort et stort indtryk på mig, og den slags hændelser må ikke ske. Jeg er villig til at sætte betragtelige ressourcer ind, når det gælder borgernes sikkerhed og tryghed. Det forventer jeg, at mine kollegaer i byrådet vil bakke op om til årets budgetforhandlinger, siger rådmanden i dag i en pressemeddelelse.

Ikke nødvendigvis brug for ændringer

Rådmanden understreger, at der ikke nødvendigvis er behov for en ny organisering af nødkaldsordningen. Han vil dog kigge den nuværende efter i sømmene, da blandt andet FOA Århus er utilfredse med den nuværende.

- Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg er helt med på, at nogle kald er en trykfejl, men det er fuldstændig vanvid at blive forstyrret 400 gange, sagde Jette Ohlsen, sektorformand for social- og sundhed hos FOA Århus til TV2 Østjylland tirsdag.