Tove trykkede på sit nødkald igen og igen, men ingen kom

Systemet svigtede

TV2 ØSTJYLLAND fortalte søndag om, hvordan Tove Dreyer efter et fald i sin egen lejlighed måtte vente længe på hjælp, selvom hun trykkede på sit nødkald.

Tove Dreyer døde tre uger efter faldet, men inden sin død nåede hun at fortælle sin familie, at hun ventede på hjælpen i cirka otte timer, og at hun trykkede på sit nødkald omkring 10 gange.

Efter et pres fra familien erkendte Aarhus Kommune, at Tove Dreyer først fik hjælp, syv timer efter hun trykkede på nødkaldet. De mente dog ikke, familien havde ret til at se hendes omsorgsjournal og nødkaldets logfil, selvom det var familiens ønske for at få sagen fuldt belyst.