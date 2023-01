Alt skal frem i Tove-sagen, mener politiker: - Vi har begået en eller flere fejl

For at få klarhed over episoden, har familien bedt om aktindsigt i nødkaldets logfil og Tove Dreyers omsorgsjournal. Da Tove Dreyer døde tre uger efter faldet, kan hun nemlig ikke selv gøre det.

Aarhus Kommune har dog indtil videre afvist familiens anmodning om aktindsigt, og det går ikke, mener Henrik Arens (NB).

- Det er jo for at se, hvad der er sket. Der er ikke nogen tvivl om, at vi i kommunen har begået en eller flere fejl i den her sag, som har haft det mest tragiske udfald. Derfor skal vi, for at kunne gøre det bedre fremover, vide alt. Jeg synes også, de pårørende har krav på at vide, hvad der er sket, siger Henrik Arens (NB).

Ekspert sår tvivl om kommunens forklaring

Når Aarhus Kommune afviser familiens anmodning, henholder de sig blandt andet til Sundhedslovens paragraf 40 om tavshedspligt i forhold til patienten. Men kommunen burde tage en anden paragraf i betragtning. Det mener studielektor i offentlig ret ved Aalborg Universitet Søren Blæsbjerg.