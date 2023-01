Udvalgsformand i sag om nødkald: - Jeg synes, vi er blevet holdt hen

I debatindlægget skriver politikerne blandt andet, at politikerne vil gøre sit bedste for, at ting som det her ikke sker igen.

- Vi kan aldrig helt sikre det. Men vi kan tilstræbe det. Der er ingen garantier, siger Anette Poulsen.

Men hvordan vil I gøre det?

- Ved at få kigget på, hvordan medarbejdernes arbejdsmiljø er. Hvordan har organiseringen været? Er det en medarbejder, der har mange opgaver ved siden af, der tager imod nødkald? Eller er det en anden? Det ved jeg ikke. Så skal vi have set på, hvad det er for et kaldesystem, vi har. Er de gode nok? Jeg ser frem til at få det her belyst.

I debatindlægget i Stiften snakker I om vigtigheden af åbenhed. På TV2 ØSTJYLLAND har vi i flere uger forsøgt at få et interview fra udvalgets medlemmer i sagen, men der har været tavshed. Hvordan hænger det sammen?

- Det er også noget af det, vi gerne vil gøre bedre fremadrettet. Hvis vi havde fået mere at vide fra forvaltningen, så kunne vi også have sagt noget mere tidligere, forklarer Anette Poulsen, inden hun altså fortæller, at hun føler, udvalget er blevet holdt hen.

Mere tillid

For nylig kom det frem, at rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Christian Budde (V), vil fremskynde en analyse af nødkaldene i kommunen.

- Borgerne skal være trygge ved, at deres nødkald besvares hurtigt. Derfor vil jeg nu have fremskyndet den planlagte analyse af nødkaldsområdet. Jeg lytter mig til, at hjemmeplejens udekørende medarbejdere forstyrres dagligt af nødkald, og det kan medføre både stress og fejl hos medarbejderne. Det skal vi have set på hurtigst muligt, lød det fra rådmanden.



Anette Poulsen er tilfreds med, at der nu kommer skred i sagen.

- Det undrer mig, at der har været så meget lukkethed omkring det. Jeg synes, forvaltningen burde have stået frem noget før og sagt undskyld. Vi skal simpelthen have mere tillid til det her område, og man skal stå åbent og ærligt frem og fortælle, hvad der er sket. Og sige undskyld, når der skal siges undskyld, konstaterer hun.

Tidligere har Nye Borgerliges Henrik Arens, som også er medlem af Udvalget for Sundhed og Omsorg, sagt til TV2 ØSTJYLLAND, at alt skal frem i lyset i sagen.