Nu har du chancen for at købe et stykke Aarhus-historie

Aarhus Kommune har sat cirka 250 Københavnerarmaturer til salg.

De mange gamle kviksølvlamper er siden 2016 løbende blevet udskiftet med mere moderne og energibesparende LED-lamper, og nu er den første portion klar til at blive solgt videre. Det skriver Aarhus Kommune i pressemeddelelse.

- Man må ikke længere anvende de her kviksølvlamper til belysningen, så derfor har vi udskiftet dem med LED-lamper, og så står vi jo nu med et ret stort lager af de gamle Københavnerarmaturer i kviksølv, siger Ole Morgenstjerne, projektleder i Mobilitet, Anlæg og Drift, Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lamperne kan muligvis få brug for en kærlig hånd, inden de sættes op i dagligstuen. Foto: Teknik og Miljø / Aarhus Kommune

Et stykke Aarhus-historie

Lamperne har belyst Aarhus’ gader i 20-40 år, og det er derfor et lille stykke Aarhus-historie, som man altså nu kan erhverve sig.

Mere nøjagtigt har de mange kviksølvlamper hængt på gader som Frederiksallé, Park Allé, Mejlgade og Skolegade, samt inde omkring Rådhuspladsen, Frederiksbjerg og Trøjborg.

- De har i mange år været meget ikoniske for bybilledet, så man kan godt sige, at det er lidt af et stykke Aarhus-historie vi står med, siger Ole Morgenstjerne.

Kommunen skriver også, at det nu skal være slut med sorte områder. Alle strækninger med LED-lamper vil fremover blive belyst, og den kraftigere gadebelysning forventer man vil øge trafiksikkerheden.

Sælges efter et fordelingsprincip

Alle har nu muligheden for at byde, og få en lille del af byens historie hængende i dagligstuen. Lamperne sælges til 200 kroner stykket, og vil blive solgt efter et fordelingsprincip, når interessen kendes.

Kommunen skriver dog i pressemeddelelsen, at en interessetilkendegivelse ikke er en garanti for, at man i sidste ende får en eller flere lamper med hjem.

Lamperne beskrives som værende cirka 50 centimeter i diameter og i meget svingende stand. Derfor vil de fleste kræve en del arbejde, før de kan bruges som for eksempel lampe i en stue. De købes som beset, og der vil ikke være mulighed for reklamation.

Hvis du selv ønsker at have lamperne hængende derhjemme, så skal du I første omgang blot sende en mail til lys@aarhus.dk, hvor du skriver ”Københavnerarmatur” i emnefeltet. I mailen skal du skrive, hvor mange lamper du er interesseret i at købe.

Deadline er d. 2. marts 2020, og pengene fra salget vil ubeskåret gå til et af flere lysprojekter i Aarhus under projektet Lys på Aarhus.

Klimagevinst at hente

Omstillingen til mere moderne LED-lamper medfører en stor klimagevinst for kommunen. Der er nemlig stor forskel på, hvor meget en gadelampe påvirker miljøet.

De nuværende kviksølvlamper forbruger mellem 80 og 250 watt, mens de nye LED-lamper til sammenligning kun har et energiforbrug på 15-20 watt.

Udskiftningen af de cirka 29.000 lamper i Aarhus Kommune får derfor stor betydning for miljøpåvirkningen.

Kommunen vil opnå en årlig CO2-besparelse på 2.500 tons og de sparer 30% på elforbruget til vejbelysning. Det svarer til 1.500 husstandes årlige forbrug.

Projektet vil i øvrigt være omkostningsneutralt for arhsu Kommune, da lånefinansieringen forventes at blive tilbagebetalt gennem de besparelserne man på energiforbruget.

