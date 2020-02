Klassisk musik skriger på flere kvinder

Hvis du har været inde og høre klassisk musik for nyligt, så er du sandsynligvis over 60 år gammel, og musikken du hørte, den var sandsynligvis komponeret af en mand.

Ifølge en opgørelse lavet af Dansk Komponistforening er kun fem procent af den musik der spilles i danske koncertsale komponeret af kvinder.

Lydenskabs 'YouroLand', der bygger på den latinske tekst 'Requiem' i en nyfortolkning af forfatter Josefine Klougart.

I ensemblet Lydenskab, der formidler klassisk musik, er otte ud af ti musikere kvinder. De vil gerne selv spille musik komponeret af kvinder, men det hænger bestemt ikke på træerne.

- Jeg havde på musikkonservatoriet aldrig spillet et stykke klassisk musik på cello komponeret af en kvinde. Jeg har været nødt til virkelig at grave efter det, siger Sofia Lind Pedersen, klassisk Cellist i ensemblet Lydenskab, til TV2 ØSTJYLLAND.

I Århus Sinfonietta vil man gerne være med til at belyse problemstillingen.

- Humlen er jo, at der rent faktisk bliver skrevet masser af sindssygt fantastisk musik af kvindelige komponister. Derfor sætter jeg det bespænd for mig selv, at 50 procent af komponisterne, som jeg benytter mig af, gerne skal være kvinder, siger Gravgaard Madsen, komponist og kunstnerisk leder i Århus Sinfonietta,

Og han mener faktisk, at mangfoldigheden blandt tilskuerne også kan gøres bredere på denne måde.

- Vi kan se, at når vi laver koncertprojekter tiltænkt et bredt og mangfoldigt publikum, så kommer der også et bredt og mangfoldigt publikum. Og det tænker jeg, at vi vil blive ved med at lave, siger Allan Gravgaard Madsen.

Mangler kvindelige forbilleder

Kvinderne står ikke ligefrem i kø for at studere klassisk komposition. På det Jyske Musikkonservatorium er kun tre ud af elleve studerende en kvinde.

Thea Vesti Pedersen er klassisk guitarist i Lydenskab, og hun peger især på manglen på kvindelige forbilleder, når hun skal forklare tendensen.

- Hvis man ser på hvem lederne i ensembler og orkestre rundt omkring er, og hvem der sidder og lukker musikken ud i radioen, så er det ofte mænd. Der er ikke mange kvindelige forbilleder, men det er der jo brug for, hvis man som kvinde skal kunne se en levevej for sig i det her, siger Thea Vesti Pedersen, klassisk guitarist i ensemblet Lydenskab, til TV2 ØSTJYLLAND.

Billede fra Lydenskabs video 'Hjertet', der bygger på musik komponeret af Line Tjørnhøj.

Et af de stykker kvindeligt komponeret musik, som ensemblet Lydenskab har gravet sig frem til, er værket ’Hjertet’ af den aarhusianske komponist Line Tjørnhøj.

Her dykker Lydenskab ned i den kvindelige sårbarhed med alt hvad det indebærer, og på nærmest symbolsk vi faldt ikke i god jord hos de sociale mediers algoritmer.

- Det er et værk der går tæt på og viser den uperfekte kvindekrop – med ar og mærker fra det liv vi har levet. Det var YouTube ikke så glad, siger Thea Vesti Pedersen.

