Kirketårn rives ned: Må bukke under for vejret

Det regnede med røde murbrokker ved Møllevangskirken i Aarhus i dag, hvor kirketårnet efter bare 50 år måtte give op.

Kraner er nu begyndt at spise sig igennem tårnet, hvis mursten med årene er blevet så beskadiget, at de allerede for tyve år siden begyndte at skalle af – til stor fare for forbipasserende.

- Nu begynder nedrivningen, og så er det jo spændende for hele projektet, om det nu også kommer til at gå godt. Det tror vi på, at det gør, siger kirkeværge Alex Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Møllevangskirkens kirketårn har kun stået i 50 år, men bukker altså nu under for frosten.

En undersøgelse af bygningens beskadigelse viste, at man ikke kunne undgå en nedrivning, og derfor skal tårnet nu ned, inden det vælter af sig selv.

Ved dåb og bryllupper sættes byggeriet på pause. Projektet, der ventes at komme til at koste mellem fem og seks millioner kroner, er nemlig ikke nogen hverken billig eller lydløs seance.

- Vi kunne godt have brugt pengene til noget andet her i kirken, og naboerne kommer til at opleve nogle gener. Men vi kan desværre ikke gøre noget ved det. Den økonomisk bedste løsning, det er at bryde det ned, siger Alex Hansen.

Bygger nyt kirketårn

Nedrivningsarbejdet forventes at tage en uges tid. Herefter vil man om et halvt påbegynde oprejsningen af et nyt kirketårn til Møllevangskirken.

- Vi skal have et nyt tårn. I mellemtiden har vi fået en midlertidig kirkeklokke, der står oppe på vores våbenhus. Den må vi nøjes med, indtil der står et nyt tårn, siger kirkeværgen, der ikke er helt upåvirket af seancen.

- Det er med blandede følelser. Det er det, siger han.

Møllevangens nye kirketårn forventes at stå klart i sommeren 2021.

