Kim er kørelærer og cyklist: Der er ingen grund til at udfordre hinanden

Tag det stille og roligt og hvis hensyn over for hinanden, lyder det fra Kim Hylleberg Mikkelsen, som er kørelærer og cyklist.

Foråret venter lige om hjørnet, og det samme gør motioncyklisterne. Nogle gange kan det gøre bilister nærmest arrige, hvis de ikke kan komme forbi.

- Jeg tror det er stressfaktoren i det hele. Vi er et stresset samfund og folk har travlt, fortæller Kim Hylleberg Mikkelsen, som har Kims Køreskole i Viby.

Læs også Cykelsæsonen står for døren - Vi skal dele vejen med bilisterne

Han møder til dagligt motioncyklister på sin vej, når han lærer fra sig til elever, som er ved at tage kørekort.

- Jeg lærer dem at tænke sig om og kigge fremad. Der er selvfølgelig nogle steder, der kommer flere cyklister end andre steder, siger Kim Hylleberg Mikkelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er ingen grund til at udfordre hinanden derude, for vi ved godt, hvem der er den svageste. Kim Hylleberg Mikkelsen, kørelærer.

Selvom de som bilist kører efter reglerne, så lærer han dem, at de skal se lidt længere frem for sig, hvis de kommer til et sving uden for byen.

- Så vi er sikker på, at vi opdager hinanden i tide. Der er ingen grund til at udfordre hinanden derude, for vi ved godt, hvem der er den svageste, forklarer han.

Læs også 18-årigt cykeltalent trafikdræbt under løb - nu er særlig gravsten på plads

Men udover at være kørelærer, så springer han også selv ofte op på cyklen og giver den gas.

- Vi cykler gerne omkring fyraftenstid, og bilisten skal hjem, og det er lidt et problem, vi får derude og så konflikter vi lidt, siger Kim Hylleberg Mikkelsen.

Det kan gå voldsomt for sig. Det kan man se på en video, hvor en bilist krydser spærrelinjen i et sving for at overhale en gruppe cyklister.

Politiet har en række råd til cyklister og bilister. Luk video

Cykelklubber vil gerne i dialog

Der er et øget fokus på sikkerheden, inden cykelsæsonen her for alvor går i gang. Blandt andet på baggrund af en ulykke sidste år under løbet Tour de Himmelfart, hvor det 18-årige cykeltalent Andreas Byskov Sarbo afgik ved døden. Bilisten fik efterfølgende en bøde.

Der er brodne kar alle steder, så hvis nogle af os ikke overholder reglerne, så skal vi også præge dem. Susanne Holtet Wølck, Silkeborg Motion/Tri-klub.

Cykelklubber i og omkring Silkeborg mødtes onsdag aften for at udveksle ideer og erfaringer til, hvad de selv kan gøre for at sikkerheden øjes.

- I fællesskab kan vi måske præge og løfte vores adfærd på vejene, siger initiativtager til mødet Susanne Holtet Wølck, som er holdkaptajn i Silkeborg Motion/Tri-klub.

02:22 Cykelklubber i og omkring Silkeborg var onsdag aften samlet for at snakke om nogle fælles retningslinjer, når de cykler på vejene. Luk video

Her har man et sæt spilleregler, som cyklisterne skal følge, og man ønsker ikke at pege fingre af bilisterne.

- Der er brodne kar alle steder, så hvis nogle af os ikke overholder reglerne, så skal vi også præge dem, siger Susanne Holtet Wølck til TV2 ØSTJYLLAND.

01:18 Cyklisterne ønsker ikke at pege fingre af bilisterne, men vil også gerne se indad selv, fortæller holdkaptajn, Susanne Holtet Wølck. Luk video

Hun håber, at alle cyklisterne i klubberne i Silkeborg fremover kan være med til, at der er større tryghed på landevejene.

- Vi skal jo deles om vejen, og vi har ikke eneret og det har bilisterne heller ikke. Vi skal være der allesammen og have nogle gode oplevelser i trafikken, siger holdkaptajnen.

Læs også VIDEO: Vanvidsbilist overhaler mellem biler og krydser midterrabat

Løsningen på problemet?

Kim kørelærer har ikke den endelige løsning til, hvordan man kan skabe fuld harmoni på landevejene.

Tag det stille og roligt derude, og hvis hensyn over for hinanden. Kim Hylleberg Mikkelsen, kørelærer.

Men han har nogle råd.

- Tag det stille og roligt derude, og hvis hensyn over for hinanden. Tag lige som bilist og vent et sekund mere eller to i trafikken, så folk kan komme ind på én række, siger Kim Hylleberg Mikkelsen.

Læs også Vanvidsbilist brød loven 27 gange, men politiet måtte lade ham køre videre

Han fortæller, at cyklisterne har deres kommandoer, når de cykler i flok – og de skal nok rykke ind på linje, når de opdager bilen bag ved.

- Lad være med at kør helt op til og dyt. Og lad være med at overhale, der hvor man ikke må, selvom man bliver irriteret, lyder rådet fra Kim Hylleberg Mikkelsen.

Der er ingen grund til at udfordre hinanden derude, for vi ved godt, hvem der er den svageste. Kim Hylleberg Mikkelsen, kørelærer.

I sidste ende så ved man godt, hvem der er den mest sårbare i trafikken, når det kommer til stykket.

- Der er ingen grund til at udfordre hinanden derude, for vi ved godt, hvem der er den svageste, siger Kim Hylleberg Mikkelsen.