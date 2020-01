Cykelsæsonen står for døren - Vi skal dele vejen med bilisterne

Når cykelryttere i anledningen af forårets komme inden længe indtager de østjyske landeveje i tusindvis, er der øget fokus på sikkerheden.

Vi gør vores yderste for at lave den allerbedste sikkerhed. Torben Kristensen, Odder Cykel Klub

Blandt andet på baggrund af en ulykke sidste år under løbet Tour de Himmelfart, hvor det 18-årige cykeltalent Andreas Byskov Sarbo afgik ved døden.

En ulykke, der har påvirket andre unge cykelrytter.

- Det er sgu trist. Vi har ikke kørt med ham, men han er cykelrytter, så selvfølgelig gør det stadig ondt, selvom man ikke kender ham personligt. Det har påvirket os alle sammen på en eller anden måde, siger 16-årige Andreas Bigum Lyngsø, der går på cykellinjen på Klank Efterskole.

Sammen med resten af cykelholdet fra Klank cykler han omkring 3000 kilometer om året. Ulykken var en påmindelse om, hvorfor skolen har så stort fokus på sikkerheden i cykeltræningen.

- Det er da klart, også for mig som lærer, så betyder det noget. Det er noget, man tænker over, når man kører rundt derude, at sikkerheden skal der være styr på, siger Rasmus Wagner, der er lærer på Klank Efterskole.

Løb bliver kørt igen

Mandag blev der sat et foreløbigt punktum i sagen, da bilisten i ulykken under Tour de Himmelfart blev idømt en bøde for ikke at følge anvisningerne ved cykelløbet.

Odder Cykel Klub er i gang med de sidste forberedelser til årets løb, og også her har man et øget fokus på sikkerheden.

- Vi gør vores yderste for at lave den allerbedste sikkerhed. Vi har i forvejen et af de mest sikre løb, siger foreningens formand, Torben Kristensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi skal kunne være her alle sammen, og vi tilstræber at fylde mindst muligt og hjælpe de bilister, der bliver påvirket af vores ensretninger.

Også drengene fra Klank Efterskole vil gøre deres bedste for at cykelturene bliver uden problemer.

- Vi skal selvfølgelig gøre vores bedste for at komme ind til siden og dele vejen med bilisterne, siger Simon Zachariassen fra Klank Efterskole.