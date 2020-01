Janni hamstrede gratis byggematerialer: - Det er mega fedt

Stikkontakter, døre, loftsplader og borde. Det var et slaraffenland for genbrugsnørder, da ejendomsselskabet Olav de Linde i dag åbnede dørene til den gamle frisørskole på Ceres Allé i Aarhus.

Her kunne alle komme og tage for sig af sagerne, inden bygningerne skal rives ned. Det valgte mange at gøre, og en af dem var Janni Pedersen, der var mødt op med kæresten og svigerfar.

Vi har fået meget mere, end jeg kunne drømme om. Janni Pedersen, Solbjerg

- Vi havde ikke så mange forventninger, så vi var glade, hvis vi bare fik den stikkontakt, vi kom efter, siger Janni Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Men de endte med at komme hjem med både stikkontakter, bordplader og skabe, som nu får nyt liv i deres bryggers.

- Jeg synes, det er mega fedt, at sådan et firma gør det, så vi kan få tingene i stedet for, at det bare bliver smidt ud. Vi har fået meget mere, end jeg kunne drømme om, siger Janni Pedersen.

Folk måtte selv skrue og save de ting ned, de havde lyst til at tage med sig.

Omkring 100 personer var i løbet af fire timer på besøg på byggepladsen. Her kunne de selv save og bore i bygningen og tage det med, de havde brug for.

- Vi stod helt forrest, og jeg kunne bare mærke, hvordan stressniveauet steg ti minutter før, de åbnede. Det var helt vildt at opleve, hvordan folk bare blev griske, griner Janni Pedersen.

Imponeret over opfindsomhed

Olav de Linde gentog succesen fra sidste år, hvor man ligeledes gav byggematerialer væk, da den gamle produktionsskole på Katrinebjerg skulle nedbrydes. Initiativet er primært sat i søen for at understøtte genbrug af gode og brugbare materialer.

Hvis en radiator, en gammel dør, nogle stikkontakter, eller hvad folk nu finder, får fordoblet deres levetid, så er der også mindre CO2-udslip. Olav de Linde, Aarhus

- Vi synes, der er for mange gode ting til, at vi bare vil smide det væk. Så vi ville gerne tilbyde offentligheden, at de kunne komme og tage det, de havde lyst til, siger administrerende direktør, Olav de Linde, til TV2 ØSTJYLLAND.

Olav de Linde glæder sig over, at byggematerialerne kan få et nyt liv.

Han var imponeret over folks opfindsomhed – blandt andet af dem, der pillede akustikplader ned, som nu får nyt liv som lydisolering i et musikstudie.

- I vores firma har vi altid brugt gamle byggematerialer i forbindelse med renovering af vores industribygninger. Den idé ville vi egentlig gerne give videre. Hvis en radiator, en gammel dør, nogle stikkontakter, eller hvad folk nu finder, får fordoblet deres levetid, så er der også mindre CO2-udslip. Det, synes vi, er en god idé, siger Olav de Linde.