Invalideret betjent dybt taknemlig for støtte - der er håb for fremtiden

Sammenstødet med bilen har været definerende for Stefan Nymanns liv siden. Han lå i koma i flere uger, ligesom han var i livsfare i en måneds tid. Tilstandsrapporter har vist, at Nymann havde i omegnen af 50 hjerneblødninger, og det har sat sine spor.

Den dag i dag er han lammet i højre side, har nedsat syn, nedsat funktion i munden, får primært mad gennem sonde, er svært talebesværet og har nedsat funktion i venstre side.

Men i pressemeddelelsen lægger familien mere vægt på, hvad den invaliderede betjent rent faktisk kan. Han er nemlig forsat i bedring, og hustruen fortæller, at han forstår alt, kan give udtryk for tanker og følelser, ligesom hans personlighed også skinner igennem.

Betjent bor ikke hjemme

Kort forinden ulykken havde parret købt et landsted, og her har det været nødvendigt at lave en masse tilpasninger for at gøre huset i stand til at rumme Stefan Nymann i den tilstand, han er i nu.