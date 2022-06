Sådan går det ham i dag: Påkørt betjent får aldrig sit gamle liv igen

Og det var desværre ikke udelukkende godt, for selvom Stefan Nymann er kommet langt siden ulykken sidste sommer, så er han stadig langt fra at være den mand, der tog på job den skæbnesvangre sommerdag i fjor.



Bistandsadvokaten Karsten Høj fortalte nemlig, at Stefan Nymann stadig kæmper med de skader, han pådrog sig i sammenstødet med Mohamad Tarek Younes’ flugtbil.

Kan ikke huske tre år forud for påkørsel

Det var faktisk i et forsøg på at stoppe Mohamad Tarek Younes, at Stefan Nymann blev ramt. Han var i færd med at lægge sømmåtter ud på vejen, men i stedet for at punktere flugtbilens dæk, blev Stefan Nymann slynget op i luften, og da han ramte jorden, var han ikke kontaktbar.