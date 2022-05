Betjent invalideret: Indsamling skal hjælpe Stefan og hans familie

I dag startede retssagen mod den 21-årige mand, der er sigtet og tiltalt for at have kørt en politibetjent ned sidste år.

I den anledning har foreningen Thin Blue Line startet en indsamling til ham og hans pårørende, i håb om at understøtte deres fremtidige liv.

- Vi har lavet indsamlingen, fordi vores kollega Stefan blev udsat for påkørslen for et års tid siden, og i foreningen har vi fulgt hans tilstand og situationen tæt, fortæller foreningens formand, Allan Beier, der selv er betjent i København.