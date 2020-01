Højskoler hitter: - Det er en investering i mig selv

Der bliver hygget i frokostpausen på Idrætshøjskolen i Aarhus.

En af dem, der lige er startet, er Andreas Runge Vestergaard.

- Det er mega fedt. Jeg er totalt højskolebarn. Det med at være social med sine venner hver dag og have al sin sport i et skema. Det er skønt.

Frokost på Idrætshøjskolen i Aarhus.

Allerede i september var samtlige 76 værelser på højskolen booket for foråret, og ventelisterne har aldrig tidligere været så lange. Det måtte Olivia Karabian sande på den hårde måde.

- Da jeg så endelig får meldt mig på, får jeg at vide, at jeg på venteliste. Men jeg blev ved med at være irriterende og ringe hele tiden og spørge, og så skete der så det heldige, at jeg fik en plads til allersidst.

Men interessen har ikke altid været så stor. Siden Henrik Løvschall tiltrådte som forstander i 2003, er efterspørgslen på Idrætshøjskolens lange kurser kun vokset og vokset.

- Vi er gået fra 62 elever i 2002 til 152 elever i år. Og de sidste 5-6 år har der været udsolgt. Og det er heldigvis noget, der er gældende for rigtig mange højskoler, siger Henrik Løvschall.

Ifølge Folkehøjskolernes Forening har der fra skoleåret 2006/2007 til skoleåret 2018/2019 været en elevtilgang på 33 procent hos de østjyske højskoler.

Antallet af elever på lange kurser er steget de senere år. Tal fra Folkehøjskolernes Forening.

Og ifølge forstanderen er et højskoleophold da også langt fra det fjumreår og spild af tid, som det tidligere er blevet beskyldt for.

- Vi ved jo, at de elever, som går på højskole har et mere sikkert valg. De har godt af at have et år, hvor de kan fordybe sig og mærke efter og finde sig selv, siger Henrik Løvschall.

I min optik handler det ikke kun om boglighed og faglighed, men om livserfaring og oplevelser. Olivia Karabian.

En betragtning, som han tilsyneladende deler med et stadigt stigende antal unge mennesker – ikke mindst de nye elever på idrætshøjskolen.

- I min optik handler det ikke kun om boglighed og faglighed, men om livserfaring og oplevelser. Jeg valgte højskolen som en investering i mig selv, siger Olivia Karabian.