Eksamenskaos efter brand: Studerende kritiserer nu universitet

Torsdag opstod der eksamenskaos på Aarhus Universitet BSS.

En brand i en transformator på Aarhus Universitet BSS ved Fuglsangs Allé i Århus fik konsekvenser for 900 studerende, der skulle til eksamen.

Selvom branden var af mindre karakter og hurtigt blev slukket, var den årsag til en stor strømafbrydelse i de mange klasselokaler, hvor de studerende sad med deres eksamensopgaver.

Ventede i mørke klasselokaler

Her på TV2 ØSTJYLLAND har vi fået flere henvendelser fra studerende, der kritiserer Aarhus Universitet BSS' håndtering af strømafbrydelsen.

Mange af eksamenerne foregik elektronisk. Derfor måtte de mange studerende ventende sidde i klasselokalerne til stor frustration fra de studerende selv.

Mens deres eksamen var sat på pause, sad de og ventede i et mørkt lokale.

- Vi sad bare og ventede i lokalet. Vi fik at vide, at vi godt måtte gå, men hvis vi forlod eksamen, ville det tælle som at have afleveret blankt, og vi ville derfor dumpe, siger Mads Winther Ramlau-Hansen, der studerer jura på Aarhus BSS Universitet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Manglende styring

Eksamensafbrydelsen foregik over flere timer, og der blev hurtigt forvirring blandt eksamensvagterne.

De studerende fik ikke særlig meget information om, hvad der var sket, eller hvornår de forventede, at eksamen skulle fortsætte til stor frustration for de studerende.

Jeg har hørt fra nogle af mine medstuderende, at de ikke måtte tale sammen i det tidsrum, eksamen var sat på pause. Mads Winther Ramlau-Hansen, jurastuderende, Aarhus BSS Universitet.

- Der var ikke særlig meget styring. Jeg har hørt fra nogle af mine medstuderende, at de ikke måtte tale sammen i det tidsrum, eksamen var sat på pause. Så slemt var det ikke i mit lokale, vi måtte gerne tale sammen, siger Mads Winther Ramlau-Hansen.

Manglende information

Afbrydelsen varede i cirka to en halv time. I det tidsrum fik flere af de studerende hverken mulighed for at kommunikere med hinanden eller andre.

De manglede nogen, der gav dem den nødvendige information i situationen.

- Jeg ser en problematik i, at vi ikke får noget information. Det er en ekstraordinær situation, som ingen har styring på overhovedet, siger Mads Winther RamlauHansen.

Erkender mangelfuld information

Hos Aarhus BSS Universitet erkender de, at de kunne have håndteret situationen anderledes.

- Ligeså snart sådan noget sker skal alle studerende have den samme besked om, hvad der er sket. Kommunikationen har i nogle af lokalerne været mangelfuld, og det er jo ikke tilfredsstillende, siger prodekan hos Aarhus Universitet BSS, Per Andersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var i Aarhus Universitet BBS´ bygninger på Fuglsangs Allé, at der torsdag udbrød brand i en transformator. Foto: Google Street View

Selvom strømafbrydelsen efterlod universitetsbygningen i mørke, blev det alligevel vurderet, at de fire eksamener kunne gennemføres.

Og det var også derfor, at de mange studerende ikke kunne komme i kontakt med nogen udefra.

- Grunden til vi havde en fuldstændig nedlukning af kommunikation, var fordi det netop var en eksamen, og på daværende tidspunkt vidste vi ikke, hvor lang tid der ville gå, før der blev rettet op på strømafbrydelsen, siger prodekan Per Andersen.

Eftermiddagseksamener aflyst

Aarhus BSS Universitet vil nu arbejde på, hvordan de fremadrettet kan håndtere lignende situationer

- Vi skal jo tage det her til efterretning og se på, hvordan vores procedure er mere skarp i sådanne tilfælde, siger prodekan Per Andersen.

Da omfanget af skaderne var blevet klarlagt, to prodekanen en beslutning om, at de sene eftermiddagseksamener skulle aflyses.

Det betyder, at flere studerende nu skal til eksamen på et andet tidspunkt.