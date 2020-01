Femårige Sebbe i tragisk halloween-ulykke: Nu vælter pengene ind

Aftenen for halloween i 2019 blev skæbnesvanger for femårige Sebbe og hans familie fra Gl. Rye mellem Silkeborg og Skanderborg. Her blev drengen nemlig hårdt kvæstet i en tragisk trafikulykke. Siden er en indsamling til fordel for Sebbe startet, og den har fået massiv opbakning.

- Målet til at starte med var at indsamle 10.000 kroner til familien, men det beløb nåede vi hurtigt. Indsamlingen er gået over al forventning, siger en af initiativtagerne, Heidi Christensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ulykken skete den 31. oktober, da Sebbe blev ramt af en lastbil, som han løb ud foran efter at være blevet skræmt af en uhyggelig maske.

Masken havde en mand haft på i et hus, som drengen besøgte i forbindelse med halloween.

Spredt sig til hele landet

Sebbe blev hårdt kvæstet, får varige mén og er fortsat indlagt.

- Mange har udtrykt ønske om at støtte familien, og har været berørt af sagen. Vi er en lille landsby, hvor mange kender hinanden, sagde Heidi Christensen, den 12. december 2019 om begrundelsen for indsamlingen.

Efter flere medier skrev om den, har vi fået donationer fra hele landet eksempelvis Rødovre og Måløv. Heidi Christensen, medstifter af indsamlingen

I første omgang var den tænkt som en lille lokal ting, hvor dem, der kender familien, kan vise deres omtanke.

Men indsamlingen via MobilePay har spredt sig.

- Efter flere medier skrev om den, har vi fået donationer fra hele landet eksempelvis Rødovre og Måløv, fortæller Heidi Christensen.

Sådan ser opslaget for indsamlingen ud. Det blev først delt i den lokale Gl. Rye-gruppe på Facebook.

Skal gøre hverdagen lettere

De to øvrige stiftere af indsamlingen, som er blevet godkendt af Indsamlingsnævnet, er Henrik Valdorff Rasmussen og Kristin Kalhøj Ibsen.

Pengene går ind på en særskilt konto til formålet, og når indsamlingen er ovre den 1. februar, overdrager hun beløbet til familien.

- Pengene skal gå til at gøre deres hverdag lidt lettere. De bestemmer selv, om de vil bruge dem på rengøringshjælp, måltidskasser eller en tur i Legoland, har hun tidligere sagt.

Den ramte familie har ikke ønsket at stille op og selv fortælle, hvad de synes om indsamlingen, men har været i kontakt med stifterne.

Indsamlingen fortsætter

- De er utrolig taknemmelige for, at mange viser, de tænker på dem i en svær tid. Sebbe er stadig indlagt, og familien ved ikke, hvornår de kan komme hjem, siger Heidi Christensen.

Hvor mange penge, der præcist er blevet samlet ind på nuværende tidspunkt, ønsker Heidi Christensen ikke at oplyse, men man er altså nået et godt stykke over det første mål på 10.000 kroner.

De er utrolig taknemmelige for, at mange viser, de tænker på dem i en svær tid. Sebbe er stadig indlagt, og familien ved ikke, hvornår de kan komme hjem. Heidi Christensen, medstifter af indsamlingen

Ud over penge har flere også tilbudt legetøj, billetter til oplevelser og lignende til familien.

Indsamlingen fortsætter efter planen frem til 1. februar.

Dybt ulykkelig sag

Den femårige dreng fik blandt andet brud på bækkenet og skulle have foretaget hudtransplantationer.

Lastbilen, der kom kørende på Ryesgade i Gammel Rye, kunne ikke nå at bremse.

- Det er en dybt ulykkelig sag for alle. Både for drengen, for manden med masken, som jo bare ville lave sjov med børnene, for de, der fulgtes med drengen og selvfølgelig for den lastbilchauffør, der ramte drengen, sagde vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi Stig Simonsen, den 1. november, til Horsens Folkeblad.

Intet tyder på, at der er foregået noget ulovligt.

Gammel Rye ligger i Skanderborg Kommune mellem Skanderborg og Silkeborg. Foto: Google Maps