Classic Race Aarhus aflyst i 2022: - Vi har ikke noget valg

Der har tidligere været diskussion omkring, hvorvidt Classic Race Aarhus skal fortsætte. Kan det her ikke være et tegn på, at det er ved at være på tide at stoppe?

- Vi håber selvfølgelig ikke, at det skal stoppe. Det er et dyrt event, men vi mener også, at det er et vigtigt event for byen. Det er trods alt 40.000 tilskuere, der kommer og ser eventet, og så er det bare en fuldstændig unik racerbane, som de internationale racerkørere roser gang på gang for at være meget smuk, siger Poul Dalsgaard.

- Nu bruger vi den kommende tid på at få styr på økonomien og gentænke ting, vi skal gøre bedre eller anderledes. Måske vi skal have andre eller flere samarbejdspartnere ind. Og det har vi så tid til nu, når vi sætter arrangementet på pause i et år.