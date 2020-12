Citychef: Byen skal nok genrejse sig

Og selvom det er svært at spå om fremtiden, har Lars Juel forhåbning om, at handelslivet i Odder kommer godt igennem nedlukningen.

Lige nu handler det om at vise samfundssind og have respekt for situationen, mener butiksindehaveren.

- Vi har alle prøvet det før, og vi ved, hvilke knapper vi kan skrue og dreje på, og så har vi god tid til at forberede os til genåbningen, siger Lars Juel.

Og selvom nedlukningen er skidt for forretningen, er der da også lidt godt forbundet med den.

- I de 20 år, jeg har været selvstændig, har jeg ikke holdt juleferie. Og det har da været dejligt at kunne holde fri med god samvittighed og hygge sig, siger Lars Juel, der dog slår fast, at han håber at skulle arbejde næste år.