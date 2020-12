Store byttedag udskudt igen: Sådan er du stillet

Sådan lyder de entydige meldinger fra Forbrugerrådet Tænk, Dansk Erhverv, Salling Group og Aarhus City Forening.

- Vores forventning er, at skulle der være butikker, der ikke har kørt med ekstra lange byttefrister, så finder butikken og forbrugeren ud af det sammen, og så bliver det ordnet. Vi står i en situation, hvor butikkerne også gerne vil have kunder ind, så alt andet ville undre os, fortæller chefkonsulent hos Dansk Erhverv Bo Dalsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere har allerede lange byttefrister

Allerede i november var Dansk Erhverv sammen med andre erhvervsorganisationer og erhvervsministeriet ude og anbefale butikkerne at lave længere byttefrister for at undgå smitte under julehandlen.

Opfordringerne var her et forsøg på at undgå situationer i forbindelse med de næste måneders mange store handelsdage, som skaber øget risiko for smitte med coronavirus.

Og det er altså det samme, som gør sig gældende for de nu forlængede, kommende byttedage.

- Mange butikker har forlænget til ind i midten af februar, fortæller chefkonsulenten.

Salling Group: Vi finder en løsning

Hos et af landets største dagligvarekoncerner, Salling Group, har de allerede taget konsekvenserne af den anderledes julehandel.

Hos legetøjskæden BR, der ejes af Salling Group, er det muligt at bytte hele året rundt, og hos stormagasinet Salling lyder det, at de finder en løsning, uanset hvor længe restriktionerne ender med at gælde.

- Vi finder en løsning, så alle folk ikke skal rende ned på samme tid. Vi er interesserede i at hjælpe folk bedst muligt, siger pressechef hos Salling Group Kasper Reggelsen.

Også hos Aarhus City Forening forventer de, at der findes en løsning, hvis en byttefrist skulle være overskredet.

- Butikkerne, stormagasiner og centre er alle meget opmærksomme på det her. Detailhandlen lever af tilfredse kunder, så selvfølgelig vil man forlænge byttefrister, det skal man ikke bekymre sig om, fortæller direktøren hos Aarhus City Forening Claus Bech.

Sådan bytter du

Hos Forbrugerrådet Tænk er talen også meget klar, når det gælder byttefrister.

- I den her særlige situation, hvor butikkerne holder lukket, så har vi den forventning, at forbrugerne kan bytte deres gaver efter nedlukningen, også selv om byttefristen er udløbet, fortæller direktøren hos Forbrugerrådet Tænk Mads Reinholdt.