Statsministeren opfordrer til aflysning af nytårsaftaler

- Vi kommer til at øge antallet af betjente og patruljer i hele politikredsen. Opfordringen er, at man ikke skal søge ind til Midtbyen. I Aarhus beder vi for eksempel borgerne om at holde sig væk fra Store Torv, Rådhuspladsen og Harald Jensens Plads, siger chefpolitiinspektør hos Østjyllands Politi Klaus Arboe Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

OVERBLIK: Her er myndighedernes råd til nytårsfejringen

Hold dig til dit eget nytårsselskab hele aftenen, lyder sundhedsmyndigheders anbefalinger til nytårsaften.

Der er ikke lagt op til skærpede restriktioner i forbindelse med nytårsaften.

Sundhedsministeriet er dog tidligere kommet med en række anbefalinger i forbindelse med fejring og fest nytårsaften i lyset af coronaepidemien.