Østjyllands Politi: Hold jer fra midtbyen nytårsaften

Det betyder nye opfordringer og mere synlighed.

- Vi kommer til at øge antallet af betjente og patruljer i hele politikredsen. Opfordringen er, at man ikke skal søge ind til midtbyen. I Aarhus beder vi for eksempel borgerne om at holde sig væk fra Store Torv, Rådhuspladsen og Harald Jensens Boulevard, siger chefpolitiinspektør hos Østjyllands Politi Klaus Arboe Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Fokus på forsamlingsforbud og fyrværkeri

Ifølge politichefinspektøren vil især forsamlingsforbuddet være et fokuspunkt for de betjente, som er på gaden nytårsaften.

- Vi holder øje med, om man overholder restriktionerne. Det betyder ingen arrangementer over 10. Man kan godt stå flere end 10 på gaden, hvor folk ikke er fra samme forsamling. Her er vores opfordring, at man selvfølgelig skal huske at holde den fornødne afstand, siger Klaus Arboe Rasmussen.

Men også affyring af fyrværkeri er noget, Østjyllands Politi har ekstra meget fokus på i år.