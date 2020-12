Ikonisk pladestudie i flammer: Det er som at miste lidt af sig selv

Særligt den engelske presse var et problem for Elton John, der i 1988 indspillede ”Sleeping with the Past”.

- Det var i den periode, hvor han blev skilt fra Renate Blauel, som var meget populært for hos den engelske presse. De stod på naboens marker og forsøgte at få billeder ind på bygningerne og studierne. Der kom fire sikkerhedsvagter. Det var nødvendigt. Pressen er så frække, siger siger John Quist.

I 1992 overtog Peter Klokker Fink Iversen driften og købte hele studiet frit af aktieselskaber i 1999.

George Michael indspillede hitalbum hos "Puk"

Der lå et vist pres på George Michael, da han i 1987 begyndte indspilningerne til sit første soloalbum, "Faith".