Caroline reddede mand op af iskoldt vand efter julefrokost

Opdatering Siden første udgave af denne artikel har TV2 ØSTJYLLAND talt med kvinden, der reddede Fridi op. Hun er en anden end den, der ringede efter Fridis kæreste Sandra og har en lidt anden version af, hvad der skete. Den vigtigste forskel på hendes og Fridi og Sandras version af historien er, at det ikke var havnebassinet, men et andet og mindre dybt bassin nær Filmbyen Fridi faldt i.

Natten til lørdag skete det igen: En ung mand faldt i iskoldt vand efter en festlig aften i byen. Kun ved en tilfældighed overlevede han.

Caroline Jensen, der er studerende, kom helt tilfældigt forbi 34-årige Fridi, som lå og flød i vandet.

- Jeg har virkelig fået øjnene op for, at vand kan være virkelig farligt, når man er fuld, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er ingen tvivl om, at han ikke kunne have ligget ret meget længere i vandet.

Læs også Hvor våd skal din bytur være? Sikkerheden ved vandet højnes

"Jeg har din kæreste"

Sandra er kæreste til Fridi. For hende begyndte mareridtet kl. 02.30 natten til lørdag. Hun er alene hjemme i parrets lejlighed i Tranbjerg lidt uden for Aarhus, da telefonen ringer.

En ung fremmed kvinde fortæller, at hun har Fridi. At han blev fundet i vandet nær Aarhus Havn, og at han var hos hende på en skole nede ved havnen. Stærkt nedkølet og forfrossen.

- Jeg tænkte bare: Fuck! Hvad gør jeg nu?, husker Sandra.

Læs også Samleren Jes var død i måneder – ingen fik det at vide

Herefter gik det hurtigt. Holde hovedet koldt. Ringe til en veninde. Få hende til at køre ind til Aarhus.

- Jeg rystede helt vildt. Jeg var mega bange og mega forskrækket. Var bange for at gå i panik på vej derind, hvis jeg var alene.

Turbinehallen ligger nær Sydhavnsgade ved Aarhus Havn. Fridi forsøgte at finde vej til letbanen ved Dokk1, da han faldt i vandet.

Manglende opkald

For 34-årige Fridi, der oprindeligt er fra Færøerne, var fredag aften i festligt lag. Der var julefrokost på jobbet, og den blev holdt i Turbinehallen.

Sammen med Filmbyen og Kaospilotuddannelsen ligger den tæt på Sydhavnsgade og Mindet på Aarhus Havn.

Omkring midnat ringer Fridi hjem til Sandra for at sige, at han er på vej hjem.

- Jeg spørger ham, om jeg skal komme og hente ham. Han siger, han finder på noget, og så vil han ringe om 10 minutter, husker Sandra.

Men Fridi ringede ikke.

Det er langt fra den eneste gang, at unge mænd er faldet i vandet efter en bytur.

Mega koldt vand

Selv husker han ikke præcist, hvad der derefter skete. Men han har siden ræssoneret sig frem til, at han formentlig har forsøgt at finde ned til letbanen ved Dokk1 blot 500 meter fra Turbinehallen.

En letbanetur kunne nemlig have bragt ham direkte hjem under dynen i Tranbjerg. Men sådan gik det ikke.

- Det næste, jeg husker, er, at jeg på en eller anden måde vågner i vandet, og det er mega koldt, fortæller Fridi.

- Jeg panikkede, men fangede mig selv i det og sagde til mig selv, at nu skulle jeg slappe af, ellers kommer jeg ikke op.

Læs også Hus totalt udbrændt i nat: Politiet leder efter ejeren

Fridi kan faktisk ikke svømme. Men han har en alt for stor jakke på, og den må på en eller anden måde have holdt ham flydende, er han efterfølgende nået frem til.

I maj 2019 blev der monteret redningsstiger flere steder i Aarhus Havn. Foto: Aarhus Kommune/TrygFonden

Redningen

Caroline Jensen er studerende på en skole nede i Filmbyen. Fredag aften er der julefrokost, og da den slutter kl. 2, hjælper hun lidt med at rydde op, inden hun ca. kl. 2.15 går udenfor til en bænk, for at se om nogle af rygerne hænger ud derude.

Det gør de ikke.

I stedet spotter hun noget, der ligger og flyder rundt i et ca. 30 kvadratmeter stort bassin ude foran Filmbyen. Vandet er kun 1 meter dybt.

Da det går op for hende, at det er en person, der flyder rundt, løber hun derhen.

- Han lå ned i vandet og var ikke helt ved bevidsthed, men det virkede som om, han kom lidt til sig selv, da jeg taler til ham, fortæller hun.

Ører er blå

Fridi flyder rundt cirka en meter fra kanten og er stærkt afkræftet. Caroline Jensen råber efter hjælp. Hun ved, der står nogle fra studiet på den anden side af bygningen. Ingen hører hende.

- Jeg turde ikke, lade ham ligge der, mens jeg løb efter hjælp, siger hun.

Hun må klare det selv. Caroline sætter sig på kanten og får Fridi til at række armen ud. Når hun strækker sig, kan hun lige akkurat få fat i ham og få ham trukket ind til kanten.

- Det lykkes mig at få lidt mere kontakt til ham, da han er kommet ind til kanten, og han kan hjælpe lidt til med at komme op, husker Caroline Jensen.

Fridis ører og læber er blå. Han er helt bleg og ryster voldsomt.

Nu løber Caroline efter hjælp. Hun kan ikke alene få den 80 kilo tunge Fridi indendørs.

Læs også Anders blev kaldt 'botnakke' for uklippet hæk – så trådte byen i karakter

32 grader

En flok fra skolen hjælpes ad med at få Fridi ind på skolen.

Her piller de det våde tøj af ham, finder alt hvad de har af tæpper og ringer til vagtlægen og Fridis kæreste, Sandra.

Hun kommer med det samme.

Da Sandra får Fridi hjem til Tranbjerg, måler hun hans temperatur til 32 grader. Pakket ind i alt, hvad der er at finde af dyner, får hun ham varmet op til 35 grader.

Glad for at være i live

Små to dage efter ulykken har chokket hos det færøske par i Tranbjerg lagt sig. Nu er der overordnet to følelser tilbage: Taknemmelighed og vrede.

Taknemmelighed over, at den unge kvinde kom forbi, netop da Fridi havde brug for det.

- Hun skal have en medalje. Hun er årets borger, og jeg er en meget heldig mand. Jeg er bare super glad for at være i live. Man har læst om alle de andre, som er faldet i, og de har jo ikke været lige så heldige, siger Fridi.

Caroline Jensen reddede Fridi op af bassinet foran filmbyen, hvor hun fandt ham flydende i vandet.

Mere sikkerhed

Hos Sandra er den dybe følelse af taknemmelighed blandet med vrede.

- Jeg er vred på Fridi over, at han blev så fuld. Og jeg er vred på kommunen over, at sikkerheden er så dårlig. Der er ingen hegn.

Hun efterlyser derfor mere sikkerhed på havnen:

- Der ligger så mange steder, hvor folk drikker dernede langs vandet, og så har kommunen også et ansvar for, at området er sikret, siger Sandra.

Sandra og Fridis efternavne fremgår ikke i artiklen, men TV2 Østjylland er bekendt med deres fulde navne.