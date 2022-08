Café har ansat "mågeklapper": Nu vil kommunen hjælpe med at løse problemet

Skal kommunen løse det her problem, eller skal I selv?

- Jeg kan ikke sige, at skatteborgerne skal løse vores problem. Det er vores problem, og det tager jeg også ansvar for. Men vi kan finde 1000 steder, hvor der her er et problem. Hvis vi kan løse det her for kommunen, så tror jeg, at alle vil blive rigtig glade.

- Jeg vil gerne give videre til resten af Danmark. Vi skal sammen finde den rigtige løsning.

Lyd kan være nøglen

Forsøget som starter ved Café Faust går ud på at teste, om bestemte højtalere kan skræmme mågerne væk. Det fortæller driftschef i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Kim Gulvad.