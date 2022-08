Mindst 32 huse på én vej kan fejlagtigt have fået varmecheck

Derfor har TV SYD spurgt direktør for Teknik og miljø i Horsens Kommune, Bjarke Eriksen, om kommunen har gjort nok i den sag.

Når man udruller så stort et projekt, skulle man så ikke sørge for at gøre borgerne opmærksomme på, at de skal ændre oplysningerne?

- Vi synes faktisk også, vi har forsøgt at gøre opmærksom på, at man skal huske at berigtige sine oplysninger. Vi skal holde fast i, at den her bevågenhed om varmekilder er rigtig stor lige nu. Så det er en god påmindelse om, at boligejerne har en rolle i forhold til, at BBR er retvisende, siger Bjarke Eriksen.

Når det nu står i bekendtgørelsen, at I skal gøre en aktiv indsats. Er det så noget, I ikke har prioriteret?

- Jeg synes faktisk, at vi har gjort en indsats ved, at vi i vores høringsprocesser om udrulningen af fjernvarme sort på hvidt gør opmærksom på, at man skal huske at berigtige sine BBR-oplysninger. Man kan altid diskutere, hvor meget eller lidt man skal gøre det. Men jeg synes, at vi har gjort noget.