Regler sætter en kæp i hjulet på ny skov – nu vil politiker gå til minister

Men som vi her på TV2 ØSTJYLLAND fortalte torsdag, er drømmen blevet mødt af regler, der gør det umuligt for skolen at realisere planen om en skov på et 5.000 kvadratmeter stort, åbent areal.

- Når man står der og brænder for at gøre noget for naturen, skal man også have nogle gode retningslinjer, lyder reaktionen fra Camilla Fabricius (S), der er valgt til Folketinget her i Østjylland.

Uheldigvis for skolen ligger den med mindre end 300 meter ned til stranden – i den såkaldte forbudszone - og det gør, at området er omfattet strandbeskyttelseslinjen, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende tilstand.