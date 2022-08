Sportsfisker om forurening: - Man har ikke gjort en skid i 20 år

"Der blev ved tilsyn konstateret olie, sort slam og træflis i vandløbet," står der blandt andet. Virksomheden laver træflis om til spånplader.

Formand: - Vi har givet gentagne påbud

Indtil juli 2017 havde Syddjurs Kommune myndighedsansvaret for, at fabrikken overholdt miljølovgivningen. Miljøstyrelsen har i dag hovedansvaret, mens kommunen i dag alene har ansvaret for spildevandsudledningen.

Her siger den ansvarlige udvalgsformand, at kommunen har handlet gennem årene.

- Vi har givet gentagne påbud, og det er jo nu lykkedes at få det stoppet. Rensningen af spildevandet og udledningen til offentlig kloak i stedet for Pindstrup Bæk har stået på i nogle år nu, siger Kim Lykke Jensen (SF), formand for natur-, teknik- og miljøudvalget.

Hvorfor har I ikke reageret kraftigere noget før?

- Alle ved jo, at når der har ligget en fabrik her på matriklen i over 70 år, er det klart, at der er forurening i den bæk, der er blevet udledt til i over 70 år. Så både vi og Miljøstyrelsen har været klar over, at der har været forurening i bækken. Den gode ting er, at det ligger dybt nede i sedimentet, så derfor er der ikke nogen akut miljøfare.