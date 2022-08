Kæmpe fabrik har i årtier forurenet vandløb med giftige stoffer

- Miljøstyrelsen er miljømyndighed for Kronospan, men det er vandløbsmyndigheden – her Syddjurs Kommune - , som har ansvar for at føre tilsyn og kontrol med Pindstrup Bæk, siger kontorchef Morten Rickers Østergaard fra Miljøstyrelsen.

Men da I overtager ansvaret som miljømyndighed i juli 2017, får I da lavet undersøgelser?

- Nej, vi får ikke lavet nogle konkrete undersøgelser. Det er ud fra den viden, som ligger på bordet, at vi vurderer, at udledningen skal stoppe.

Og I kunne ikke sige, at det her er så vigtigt, at det gør vi alligevel?

- Vi blander os ikke i andres myndighedsvurderinger, og hvordan de laver deres opgave.

Uvildig undersøgelse: Spor efter fabrikken

Da en uvildig jordbundsprøve aldrig er blevet foretaget i bækken, som er blevet forurenet i adskillige år, har TV2 ØSTJYLLAND valgt at få lavet en såkaldt sedimentsprøve.