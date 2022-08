Nu får Britt endelig friheden tilbage

Hun håber også at kunne få et godt forhold til sin toårige niece.

Levede et aktivt liv

48-årige Britt Guldborg fra Skanderborg blev ramt af en hjerneblødning for to år siden, der gjorde den ellers aktive kvinde låst til en kørestol. Derfor søgte hun for halvandet år siden kommunen om tilskud til en handicapbil.

- Jeg ved godt, at det ikke løser alle mine udfordringer, men det gør mange ting ekstremt nemmere.

- Til vinter kan jeg komme ud i det hele taget.

Hun vil også bruge den nye frihed til at deltage i flere familiearrangementer og eksempelvis Hjerneskadeforeningens kurser i Aarhus.

Og så vil hun også have gang i sin egen nystartede forretning, hvor hun tager ud og holder foredrag om at få en krise i livet og skulle i gang igen, og nu kan hun komme rundt i hele landet.