Britt har endelig fået svar - men håber stadig på én ting

Forventer at opfylde kravene i 2022

Skanderborg Kommune har en forventning om, at de i 2022 igen kan holde sig inden for den fastsatte kvalitetsstandard på de seks til 12 måneder.

- Der er ingen tvivl om, at vi gerne hurtigst muligt vil under 52 uger. Men realiteten er, at der ikke er nogle hurtige løsninger på det her område. Det er et langt sejt træk, og jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at vi kommer i mål med det i 2022, siger Niels Diedrichsen til TV2 ØSTJYLLAND.