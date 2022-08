Sjældne firben skal på hotel under vej-udvidelse

- Vi vil gerne give bilisterne mulighed for at skære en del af deres rejsetid fra Odden, men vi er selvfølgelig nødt til at tage hensyn til naturen. Derfor har vi prøvet at finde en løsning, som kunne rumme begge dele, forklarer Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard, i en pressemeddelelse.



Og den løsning bliver, at Molslinjen, som ejer jorden, indfanger og opbevarer firbenene, mens vejen udvides.