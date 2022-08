Rederi byder på rute: Vil sætte helt ny elfærge ind

Værdi på 600 millioner kroner

Kommunen mener dog ikke, at der er taget højde for det voksende behov for kapacitet på færgen med udbudsmaterialet. Det er derfor, man har afgivet det alternative bud, hvor der er større fokus på flere afgange.

Vinderen af udbuddet kan se frem til at drive ruten i ti år fra 1. januar 2025 med mulighed for at forlænge kontrakten med et år.



Den tiårige kontrakt har en værdi på omkring 600 millioner kroner, og det fremgår af materialet, at der i høj grad bliver skelet til CO2-udledning (90 procent) og i mindre grad til kapacitet (10 procent). Derfor er prisen i tilbuddene ikke et parameter, da prisen ligger fast, understreges det i udbudsmaterialet.