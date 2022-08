Sikkerhedsplaner har været vigtige for regatta

I de fem år, der er gået, siden der senest blev afholdt regatta i Silkeborg, er kravene til sikkerheden blevet vidt anderledes.



- Blandt andet at alle vores vejafspærringer skal være bevogtet af to vagter hele tiden, og så er der større krav til beton og et stort krav til, at vi har lagt en sikkerhedsplan, hvor vi gennemgår alle tænkelig scenarier og hvordan vi agerer i dem, fortæller Trine Valentin.