Regatta og festuger: Ingen grund til bekymring for sikkerhed

Hun forklarer, at samarbejder med politiet er godt, og at det er arrangørernes ansvar at have styr på sikkerheden. Der er blandt andet kommet højere krav til crowd security, hvilket betyder, at der er flere vagter blandt publikum.



- Det er vores arrangement. Vi får ikke lov til at at lave arrangementet uden politiet har godkendt det, siger hun.

I forhold til eksempelvis Smukfest, der er en begivenhed på et afgrænset område, er Regattaen såkaldt open source. Det gør flere ting komplekse, da folk kan klumpe sammen flere steder. I år er truslen dog ikke hævet i Silkeborg.

Festuge: Terrorsikring er politiets opgave

Mens der er festuge i Randers og regatta i Silkeborg, gør Aarhus også klar til 10 dages festuge fra den 26. august, og sikkerhed er et spørgsmål, der fylder i planlægningen, understreger direktør for Aarhus Festuge Rikke Øxner.

Hun har bemærket den senere tids omtale af en 33-årig mands hasarderede kørsel gennem Frederiksgade i juli, som i løbet af tirsdag udviklede sig, da det kom frem, at den 33-årige er sigtet efter terrorparagraffen.

- Vi har selvfølgelig lyttet med stor bekymring, når der sker sådan noget her. Gudskelov skete der ikke noget, men det er trist, når det rykker så tæt på, siger Rikke Øxner.



Hun peger på, at terrorsikring er politiets opgave, og at de fra festugens side efterhånden har mange års dialog med politiet og andre myndigheder om sikkerhed.

- Vi sørger for, at vi har en meget løbende dialog om alle mulige spørgsmål, inklusive det her, og at vi på den måde hele tiden fodrer politiet med informationer, så de kan tilrettelægge deres beredskab, for det er dem, der har den ekspertise, der skal til, og den myndighed til at gå ind og agere i forhold til potentiel terror, siger Rikke Øxner.