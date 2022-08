Efter muligt terrorforsøg: Nu gennemgås sikkerheden

Aarhus Kommune og Østjyllands Politi vil gennemgå sikkerheden på en række af byens pladser og gader.

Det er blevet besluttet på et møde, der er afsluttet onsdag middag.

Det sker ovenpå hændelsen for en måned siden, hvor en 33-årig mand er sigtet for terror, efter at han kørte i høj fart gennem Frederiksgade i Aarhus.