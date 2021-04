Blodbank med opråb: - Vi mangler flere end dobbelt så mange donorer

- Over de sidste ti år er forbruget af medicin, der er lavet af plasma steget krafitigt. I øjeblikket bruger vi mere medicin fra plasma, end vi selv producerer. Derfor er vi tvunget til at importere det, fortæller professor og overlæge Christian Erikstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er et problem, fordi vi har sværere ved at sikre kvaliteten af plasma, der kommer fra udlandet. Derudover er der nogle steder i verden - for eksempel i USA - hvor man tapper folk rigtig mange gange, og giver dem økonomisk kompensation.