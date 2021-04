Problemer med lang kø ved vaccinationscenter: - Kom til tiden og lad pårørende blive hjemme

Dog bevidner køen i Aarhus om, at der er brug for endnu en opfordring om ikke at komme før tid.

- Det ser ud som om, at vi danskere er meget opmærksomme på ikke at komme for sent, så vi kommer lidt for tidligt. Det skal vi lige aflære i denne her situation.

- Så endnu en opfordring til at man kommer alene, og at man kommer lige til tiden - ikke fem minutter før og slet ikke ti minutter for tidligt.

Mandag kl. 17.30 fortæller Anette Rantala, at der ikke længere er kø, og at man nu kan gå lige igennem.