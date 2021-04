Entreprenør sigtet og ransaget i stor svindelsag: Ledende medarbejder fyret

Til gengæld har den ledende medarbejder i Dan Jord, som nu er afskediget, angiveligt sørget for at etablere et jordvarmeanlæg og en ridebane ved Allan Søstrøms private bolig.

- Dan Jord A/S tager på det kraftigste afstand fra enhver form for uregelmæssigheder i relation til samarbejdspartnere. Dan Jord A/S har interne adfærdsregler som supplement til de alment gældende regler om forholdet mellem kunder og leverandører. Overtrædelser af disse regler tolereres ikke, skriver Dan Jord A/S til TV2 ØSTJYLLAND.

Samtidig florerer der fra medarbejdere ved Østjysk Bolig anklager om, at boligforeningen skulle have betalt Dan Jord A/S priser på 30-40 procent mere end markedsprisen for at løse bestemte opgaver, står der i advokatrapporten.