AGF samarbejder med sygehus om E-sport

- Vi så en stor tendens for de unge mennesker, der var dygtige til at spille computer, siger E-sportsinstruktør på afdeling for psykoser, Rasmus Poulsen, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Så tænkte vi, at vi lige så godt kunne skabe et tilbud, hvor vi mødes om det her og lærer hinanden at kende, siger han.

Fredag kulminerede samarbejdet med en finale i E-sport med afdelingens patienter.